Prapremiera musicalu „Piaski Egiptu. Nieśmiertelna historia miłosna” w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia

Grupa Teatralna Domu Kultury pod okiem Pauliny Gralik przez kilka miesięcy pracowała nad nowym musicalem „Piaski Egiptu. Nieśmiertelna historia miłosna”. Na scenie pojawiło się około 50 osób, w tym członkowie grup tanecznych. W maju zaplanowano kilka premierowych pokazów. Wszystkie wejściówki błyskawicznie się rozeszły.

- Ten musical jest fenomenalny. takie prapremiery w Golubiu-Dobrzyniu jeszcze nie było. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego prezentacji, młodym artystom, reżyserce, pracownikom Domu Kultury, radnym, przedsiębiorcom - zaznaczył dyrektor Domu Kultury Artur Niklewicz. - Nasza młodzież sięgnęła po musical skomponowany przez legendę muzyki pop Eltona Johna do słów Tima Rice’a, jednego z najbardziej znanych autorów tekstów do licznych musicali. Autorami libretta są: Linda Woolverton, Robert Falls i David Henry Hwang, a oryginalna inscenizacja została wyprodukowana przez Disney Theatrical Productions. Miejscem akcji jest starożytny Egipt, a fabuła opowiada o zakazanej miłości Aidy, nubijskiej księżniczki wziętej do niewoli przez Egipcjan, i Radamesa, kapitana egipskiej armii zaręczonego z Amneris, córką Faraona. Libretto jest oparte na operze Giuseppe Verdiego pod tym samym tytułem.