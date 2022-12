Piękne wzory tatuaży na plecy dla kobiet. Zobacz zdjęcia z salonów tatuaży

Kobiety zwykle decydując się na tatuaże, wybierają te delikatne wzory, często kwiaty, ptaki, motyle, ważki, delfiny i inne zwierzęta, postaci bajkowe, łapacze snów lub też symbole związane z ważnymi wydarzeniami, pasjami, pracą, hobby czy bliskimi. Popularne są napisy, złote myśli. Nie brakuje też zwolenniczek dużych i mrocznych wzorów, węży, krzyży etc. Panie tatuują niezwykle często plecy.

Zobacz w galerii tatuaże na plecy dla kobiet

Posiadanie tatuaży najczęściej deklarowały osoby mające od 25 do 34 lat (16%) i te w wieku 35–44 lat (12%). W grupie od 18 do 24 roku życia do wytatuowania przyznało się 9%.