PEC w Golubiu-Dobrzyniu zapowiada ponad 100 procent podwyżki za ogrzewanie

- W związku z radykalnym wzrostem cen paliw energetycznych, Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej podjął decyzję o złożeniu do Urzędu Regulacji Energetyki korekty wniosku taryfowego. Od początku obowiązywania taryfy (01.02.2022 r.) obserwujemy radykalny wzrost cen gazu ziemnego i węgla. Ceny obu paliw wzrosły odpowiednio o 375% i 306% w stosunku do ceny uwzględnionej w taryfie na ciepło. Istniejąca sytuacja powoduje, iż przychody ze sprzedaży energii cieplnej nie kompensują kosztów poniesionych na zakup paliw. Utrzymywanie istniejącej sytuacji może skutkować utratą płynności finansowej Przedsiębiorstwa, a w konsekwencji brakiem środków na zakup paliw. Informuję, iż podejmujemy rozliczne działania, które ograniczają przewidywany wzrost cen. Wspomnę tu choćby o instalacji fotowoltaicznej, która znacząco ogranicza zakup energii elektrycznej czy nabywaniu gazu ziemnego na giełdzie po „cenie dnia" gdy ta jest niższa od ceny zawartej w kontrakcie. Niestety, wobec tak radykalnych wzrostów cen paliw na rynkach, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej nie jest w stanie utrzymać kosztu produkcji energii cieplnej na dotychczasowym poziomie. Na podstawie wyliczeń i analiz informuję, iż wzrost ceny energii cieplnej może przekroczyć nawet 100%. Jednocześnie zapewniam, iż planowany wzrost ceny wytwarzanej energii wynika bezpośrednio ze wzrostu cen paliw a we wniosku taryfowym uwzględniona będzie tylko ta zmienna. Informuję także, że w okresie jesienno-zimowym spodziewane są dalsze wzrosty cen paliw energetycznych. Istnieje także prawdopodobieństwo czasowych niedoborów paliwa węglowego. Szanowni Państwo, racjonalnie korzystajmy z energii cieplnej bo to najbardziej skuteczny sposób ograniczania wydatków na ten cel – czytamy w piśmie podpisanym przez prezesa PEC w Golubiu-Dobrzyniu Michała Piotrowicza.