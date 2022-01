Mur obronny w Golubiu-Dobrzyniu wymaga nakładów. Ze średniowiecznego zabytku lecą cegły

- Mury obronne w Golubiu są zabytkiem, objętym ścisłą ochroną. Chcemy, by był jak najlepszą wizytówką miasta – teren w pobliżu murów na bieżąco jest sprzątany i monitorowany przez pracowników Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zaplanowana została również renowacja muru, trwają starania o pozyskanie dofinansowania na ten cel. Apelujemy o niezaśmiecanie terenu i niewchodzenie na mury, co nie tylko grozi wypadkiem, za który nie ponosimy odpowiedzialności, ale i uszkodzeniem zabytkowej substancji. Na bieżąco monitorujemy stan muru, jednak przypominamy, że każda naprawa lub inna ingerencja w obiekt zabytkowy wymaga zgody Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków. Wymaga również zgody i zaangażowania właściciela fragmentu muru – pozostałości po stojącym tam w przeszłości budynku. Wszelkie uwagi co do stanu technicznego i ewentualnych zagrożeń są przez nas przyjmowane, odnotowywane i podejmujemy w zgłoszonych sprawach interwencje. Natomiast naprawa i eliminacja zagrożeń nie zależy od Urzędu Miasta – informuje Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia.