Modne stylizacje na urlop 2022 dla pań. Ubrania na lato, wakacje, wyjazd - propozycje z butików w Kujawsko-Pomorskiem [11.07 2022]

Urlop nad wodą? Co zabrać na wakacje?

Niezwykle praktyczne są sukienki, które sprawdzą się zarówno na plażę, wyjście na kolację, koncert czy inną imprezę. Ich dodatkowym atutem poza uniwersalnością zastosowania jest to, że przyspieszają ubieranie się i rozbieranie, o ile nie są zapinane "na 100 guziczków". Nawet kilka razy dziennie na urlopie zmieniamy ubranie, więc warto mieć patenty, by przebiegało to szybko. Modne są zarówno sukienki w stonowanych barwach (zawsze świetnym wyborem jest biel), jak i neonowe (króluje róż, pomarańcz i zieleń). Jeśli wolimy minimalizm, stawiamy na gładkie ubrania. Latem jednak można zaszaleć z wzorami. W sklepach znajdziemy m.in. garderobę w kwiaty, duże liście, motywy zwierzęce czy geometryczne wzory. Dla miłośniczek klasyki, niezależnie od pory roku, świetnie sprawdza się czerń, choć należy pamiętać, że ciemne ubrania nagrzewają się szybciej niż jasne, co może powodować dyskomfort w upalne dni. W tym sezonie w trendach osadziły się sukienki tzw. hiszpanki, odkrywające ramiona. Do walizki koniecznie wrzucamy szorty, topy czy koszulki, które świetnie nadają się na spacery, a także do uprawiania sportów. Spodenki jeansowe w połączeniu z "białą górą" to ponadczasowe zestawienie. Warto także postawić na ultra naturalne ubrania z lnu, zarówno szorty, jak i sukienki oraz koszulę.