Modne paznokcie na jesień - listopad [23.11 2022]. Stylizacje, wzory, kolory - zdjęcia manicure od stylistek

Jesienią już raczej rezygnujemy z neonowych kolorów, jak koralowy, limonka czy żółty. Teraz wśród ulubionych barw miłośniczek manicure na listopad 2022 królują odcienie jesieni - brązy, pomarańcz, czerwony, bordowy, karmelowy, a także beże i czerń. Brokatowe wykończenie to zdecydowanie "paznokciowy trend" listopada 2022. Można je stosować na wszystkie paznokcie lub tylko na 1 paznokciu, dodając delikatnego blasku dłoni. Jeśli decydujemy się na spokojną barwę "nude", to świetnym patentem na jej lekkie podkręcenie jest dodanie innego koloru np. do jasnych barw super wygląda kontrast z brązem, złotem, pomarańczowym, bordowym, butelkową zielenią czy czernią. Jest także sporo grono zwolenniczek nieśmiertelnego różu - i fuksjowego, i pudrowego.

Wiele pań decyduje się na granat i niebieski, który idealnie pasuje do jeansów, stylizacji w stylu nadmorskim oraz w kolorze nude. "Efekt wow" robią detale - cyrkonie, brokat czy łączenia kolorów. Wśród wzorów w ostatnim czasie czuć jesień. Na paznokciach pojawiają się liście, gałązki, ale także marmurki, geometryczne wzory czy "wielokolorowe mazajki". Złote i srebrne wzory świetnie natomiast podkreślają biżuterie i dodaje skórze blasku. Nadal popularne jest cieniowanie kolorów na paznokciu techniką baby boomer.