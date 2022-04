Modne paznokcie na 2022. Zobacz pomysły, inspiracje i wzory na wiosnę - zdjęcia od stylistek [25.04.2022]

"Paznokciowe trendy" na końcu zimy i na przedwiośnie zdominowały nowe kolory. Wśród ulubionych barw miłośniczek manicure na marzec 2022 wygrywają zdecydowanie odcienie różu. Jest nawet #różowepaznokcie. W tej kategorii mamy zarówno wyrazistą fuksję, a nawet neonową malinę, jak i delikatny pastelowy róż.

#wiosennepaznokcie to także inne pastelowe barwy - np. odcienie błękitu, pomarańczowego, fioletowego czy żółtego. Do salonów kosmetycznych szturmem wkroczył także kolor wiosny, czyli zieleń - do wyboru pastelowa oraz soczysta.

Wiele pań decyduje się na granat i niebieski, który idealnie pasuje zarówno do jeansów, jak i stylizacji w kolorze nude. "Efekt wow" robią detale - cyrkonie czy łączenia kolorów. Wśród wzorów w ostatnim czasie czuć już wpływ zbliżającej się wiosny. Na paznokciach pojawiły się ultra kobiece kwiaty.