Modne fryzury na studniówkę i wesele 2023. Fale, loki i upięcia - zobacz zdjęcia fryzur z salonów

Fryzura na bal, czy to studniówkę, wesele czy inne wielkie wyjście, powinna być nie tylko ładna, ale także wygodna, by móc przetańczyć całą noc. Wiele pań decyduje się na upięcia, które są bardzo trwałe i nawet intensywne szaleństwa na parkiecie ich nie zepsują. W 2023 roku modne są zarówno gładkie eleganckie upięcia, jak też te sprawiające wrażenie nieco potarganych, stworzonych na bazie fal. Na popularności tracą "wyczesane koki", które choć potwierdzają dobry warsztat i umiejętności fryzjerów, to nie wyglądają zbyt naturalnie i często "dodają lat" kobiecie.

Rodzaje koków: