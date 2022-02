Mobilny punkt szczepień pojawi się w hali sportowej w Golubiu-Dobrzyniu

Zapisy do punktu szczepień w OSiR są prowadzone do 16 lutego. Wystarczy zadzwonić pod nr tel. 734 417 930.

- Gdy w połowie ubiegłego roku przyjmowałam 1 i 2 dawkę szczepienia, nie było problemu, by zaszczepić się w Golubiu-Dobrzyniu. Działał punkt na hali, szczepiły przychodnie, rejestracja była internetowa, kilka dni oczekiwania na pierwsze szczepienie, na drugie dostawało się konkretny termin w punkcie. Gdy na przełomie roku chciałam umówić się online na trzecią dawkę, w ciągu najbliższego miesiąca w systemie nie było żadnego miejsca w Golubiu-Dobrzyniu gdzie mogę to zrobić. Oferowana była przychodnia w Wąpielsku. Postanowiłam skontaktować się bezpośrednio z naszymi przychodniami. Okazało się, że jedna już nie szczepi, druga zapisuje nie podając terminów. Pojechałam do punktów szczepień w galeriach handlowych Toruniu. Miało być bez rejestracji, od ręki. Okazało się, że punkt działa 3h, a pacjentów dziesiątki przed nim. Nie było realne, by się tam dostać. Ostatecznie w przyszpitalnej przychodni zarejestrowałam się bez problemu, z około miesięcznym czasem oczekiwania na szczepienie. Tu wszystko poszło sprawnie, panie przemiłe, dobrze przygotowane, w kilkanaście minut obsłużyły dziesiątki pacjentów – mówi nasza Czytelniczka.