Kowalewska Karta Seniora. Zobacz jak działa i gdzie dostaniesz zniżkę w Kowalewie Pomorskim

KKS to bonus dla osób, które skończyły 60 lat.

- Kowalewską Kartę Seniora uchwalili w 2020 roku Radni Rady Miejskiej. Z inicjatywą jej ustanowienia wystąpił burmistrz Jacek Żurawski. Karta upoważnia do zniżek. Mogą z nich korzystać mieszkańcy miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, którzy skończyli 60 lat. Aby uzyskać prawo do rabatów, należy wypełnić odpowiedni druk i złożyć go w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim. Jest on dostępny Urzędzie Miejskim oraz można go pobrać z naszej strony internetowej – informuje magistrat.