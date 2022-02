Kontrowersje w sprawie budowy obwodnicy Golubia-Dobrzynia. Mieszkańcy chcą wiedzieć gdzie może powstać

Nasza Czytelniczka kupiła działkę z dala od zgiełku, 700 m od drogi asfaltowej w miejscowości Handlowy Młyn. Atutem była cisza i spokój.

- Teraz, po dwóch latach, kiedy dom został wybudowany (stan surowy zamknięty) okazuje się, że włodarze miasta chcą zrobić obwodnicę . Zazwyczaj było dużo gadania, a mało pracy. Teraz jednak sytuacja zmienia się dynamicznie. Zwołanie nadzwyczajnej Rady Miasta (na której uszczupla się budżet, zabrane jest np. 35 tys. na przyłącze Szkoły Podstawowej do gazu, wszystko po to , aby zwiększyć budżet na obwodnicę). A gdzie w tym wszyscy my? Mieszkańcy i budujący swoje wymarzone domy, którzy zostali oszukani. Skoro planowana była budowa obwodnicy, to dlaczego zostały, i nadal są wydawane pozwolenia na budowę? Jak ta obwodnica ma przebiegać? Wszyscy milczą jak zaklęci. Nikt nie chce udzielić konkretnej informacji. Próbowałam dowiedzieć się czegoś od Sołtysa - twierdzi, że nic nie wie. Jeżeli odbywają się spotkania w ZDW w Bydgoszczy, to musi być chociażby zarys tego jak obwodnica ma przebiegać. Nie mam zamiaru biernie przyglądać się na to co się dzieje. Nikt nie zaprosił nas na żadne spotkanie, nie powiedział jak ma przebiegać obwodnica. Znaczna część mieszkańców jest oburzona – pisze nasza Czytelniczka.