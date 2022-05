Koncert Mirka Deredasa i wystawa zdjęć w ramach obchodów 71 rocznicy połączenia Golubia i Dobrzynia. Zobacz zdjęcia

W ramach obchodów 71 rocznicy połączenia Golubia i Dobrzynia w miejscowym Domu Kultury otwarto wystawę pokonkursową zdjęć "Ziemia Golubsko-Dobrzyńska w Kadrze". Fotografie będą prezentowane do 15 września. Autorzy najlepszych prac, podczas wernisażu otrzymali nagrody. Ponadto był koncert "To, co najpiękniejsze" Mirka Deredasa z synem, którzy wykonali piosenki Krzysztofa Krawczyka.