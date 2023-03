Kinga Rusin prywatnie. Zobacz jak teraz była gwiazda TVN i TVP mieszka w Kostaryce i podróżuje

Kariera medialna Kingi Rusin

W 1993 roku Kinga Rusin rozpoczęła pracę w TVP jako prezenterka oprawy dnia oraz w redakcji Teleexpressu. W 1994 roku została żoną Tomasza Lisa i zamieszkała z nim w Waszyngtonie. Realizowała reportaże i materiały informacyjne dla TVP. Pisała także artykuły do miesięcznika „Twój Styl”. Do Polski wróciła w 1997 roku. Została prowadzącą magazyn „Wizjer” w TVN. W 2000 roku z prawniczką Katarzyną Wende założyła agencję public relations „Idea Media”. W 2005 została jedną z prowadzących poranny program „Dzień dobry TVN”. Rok później wzięła rozwód z Tomaszem Lisem. Pojawiła się w czwartej edycji programu „Taniec z gwiazdami”. Partnerem tanecznym dziennikarki był Stefano Terrazzino. Zwyciężyli. Mogliśmy ją zobaczyć także w programie „ Po prostu taniec” (2007), „You Can Dance – Po prostu tańcz” (2007–2015), „Bitwie o dom” (2013), „Top model” (2014) i "Agent – Gwiazdy" (2016–2019). Napisała dwie książki: "Co z tym życiem?" (2010, wspólnie z psycholog Małgorzatą Ohme) oraz "Jak zdrowo i pięknie żyć, czyli ekoporadnik" (2016).