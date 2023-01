Joanna Krupa pokazuje swoje życie w USA. Zobacz prywatne zdjęcia słynnej "Dżoanny" i jej posiadłości

Joanna Krupa urodziła się 23 kwietnia 1979 w Warszawie. Jest córką Jolanty i Zbigniewa Krupów. Ma młodsza siostę Martę. Jako pięciolatka wyjechała do Chicago. Uczyła się w Mary Lyon Public School i Steinmetz High School. Zamieszkała w Los Angeles. Trenowała taniec klasyczny. W wieku 13 lat trafiła do szkoły dla modelek. Pojawiła się na okładkach wielu magazynów (m.in., „Glamour”, „Playboy”, „CKM”, „Cosmopolitan”, „InStyle”, „Maxim”). Niemiecki magazyn „Maxim” wybrał ją na „kobietę roku 2004”. W latach 2005–2007 pojawiła się też w zestawieniach 100 najgorętszych kobiet miesięcznika „Maxim”. Była też wśród 25 najbardziej seksownych kobiet świata według magazynu „Playboy” w 2007 roku. Rok później „CKM” przyznał jej trzecie miejsce w zestawieniu dziesięciu najseksowniejszych Polek. Od 2010 jest jurorką programu „Top Model” w TVN. Prowadziła program „Misja pies”(2017). Mogliśmy ją zobaczyć m.in. w „Planecie małp”, „Las Vegas”, dziewiątej edycji programu rozrywkowego ABC „Dancing with the Stars”, programie „Starsza pani musi fiknąć” w TVN, gdzie pojawiła się z mamą.