Jest odpowiedź Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu w sprawie oznakowania dróg na Osiedlu Leśnym

Przypomnijmy, że w ramach modernizacji ulic na Osiedlu Leśnym w Golubiu-Dobrzyniu została zmieniona organizacja ruchu. Ulica Sosnowa stała się "główną". Zniknęły w tym obrębie skrzyżowania równorzędne. Urząd poinformował, że od 5.01.2023 r. wprowadzono zmianę stałej organizacji ruchu na ul. Sosnowej i ul. Kalinowej. Ponadto zaapelował do kierowców "o ostrożność i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie". Mieszkańcy zwrócili jednak uwagę na zaskakujące połączenie znaku ustąp pierwszeństwa i stopu na skrzyżowaniu ulicy Różanej i Sosnowej. Zapytaliśmy magistrat czy jest opcja na uporządkowanie tego oraz ile kosztowało oznakowanie. Okazuje się, że to co widzieli kierowcy "jeszcze nie było zakończone".

- Oznakowanie zostało ustawione przez firmę Euro System Trans — Wykonawcę inwestycji, a nie Urząd Miasta. Ponadto informuję, że roboty całościowo nie zostały jeszcze zakończone i odebrane. W kwestii źle ustawionych znaków interweniowaliśmy. Na chwilę obecną oznakowanie jest poprawione zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu. Natomiast w kwestii kwot oznakowania informuję, że wycena sporządzona była przez Wykonawcę na podstawie załączonej do przetargu dokumentacji dotyczącej organizacji ruchu i nie obejmowała usuniętych znaków drogowych – odpowiada kierownik wydziału infrastruktury Justyna Stokowska.