Jest nowa ścieżka w Podzamku Golubskim. Połączyła dwa odcinki - zobacz zdjęcia

W Podzamku Golubskim ścieżka dla pieszych i rowerzystów powstała wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534. To uzupełnienie brakującego fragmentu na trasie łączącej Golub-Dobrzyń z Ostrowitem.

Zadania zostało zrealizowane we współpracy z gminą Golub-Dobrzyń. To kolejny krok do budowy spójnego systemu ścieżek pieszo-rowerowych w województwie. Odcinek łączy się z już wcześniej wybudowanymi trasami. Pozwala pieszym i rowerzystom na bezpieczne poruszanie się poza ruchliwymi jezdniami.

- Dzięki uruchomionej w porozumieniu z lokalnymi samorządami Drogowej Inicjatywie Samorządowej zrealizowaliśmy już 60 zadań związanych z budową chodników, dróg rowerowych i przejść dla pieszych o wartości 25 milionów złotych – zaznacza marszałek Piotr Całbecki.

W ciągu 7 edycji DIS powstało ok. 46 kilometrów wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych.

Ścieżka w Podzamku Golubskim została wykonana z asfaltu, ma długości 871 metrów i szerokość 2 metrów.