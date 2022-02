Gminny Dzień Kobiet w Kowalewie Pomorskim. Są opłaty za wejściówki na kabaret

W ramach święta kobiet, w Kowalewie Pomorskim 4 marca o godz. 16 wystąpi Kabaret Nowaki. Wejściówki pojawiły się w poniedziałek 7 lutego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

W tym roku zdecydowano o wprowadzeniu opłaty za bilet - 10 zł. Dochód ma być przeznaczony na organizację Dnia Dziecka. Zdania mieszkanek gminy są podzielone co do przyjętej formy.

- Niby to jest zaproszenie, niby święto kobiet, a mają one płacić za swoją przyjemność, do tego nawet przy Dniu Kobiet mają nie zapominać o swojej codziennej roli matek i wspierać organizację planowanego za kilka miesięcy Dnia Dziecka. To nie chodzi o 10 zł. Rozumiem, że to nie pokrywa kosztów imprezy, ale jakoś to nietaktowne zaproszenie kierowane do pań od mężczyzny – uważa pani Natalia.