Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza w ferie na zajęcia i projekcje kinowe

Poniedziałek 19 stycznia rozpoczną w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu zajęcia integracyjne (w godz. 9-9.30). Będą zabawy: „Zgadnij, o kim mówię”, „Łańcuch imion", „Pan Wciskalski”. Następnie rozpoczną się warsztaty twórcze i „Zagadki z Hallerem" w ramach 102. rocznicy powrotu Golubia do Wolnej Polski. Zaplanowano także projekcję filmowa w sali kinowej (godz. 10:30-12:00). Po seansie zaplanowano zabawy ruchowe z muzyką (w godz. 12:00-13:00). Będą animacje taneczne, zabawy z chustą i tunelem. Na koniec warsztaty plastyczne (13:00-14:00).

26 stycznia Dom Kultury również zaprasza od godz. 9 do 14. W ramach zajęć integracyjnych (9:00-9:30) będą zabawy „Kto tak jak ja lubi...", „Jaka to rzeźba?" i „Podaj dalej". Ponadto warsztaty twórcze, czyli kolorowe literki - z wykorzystaniem pluszowych pomponików. Będzie także projekcja filmowa w sali kinowej (godz. 10:30-12:00). Finał dnia to warsztaty plastyczne (12:00-14:00).