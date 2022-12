4-letnia Eleonora z Kujawsko-Pomorskiego ma nowotwór 4 stopnia z przerzutami. Potrzebne drogie leczenie w USA

Wiele tygodni na postawienie diagnozy Eleonorki Sapranauskas z Golubia-Dobrzynia

- Pewnego dnia Eleonorka zaczęła kuleć. Pojechaliśmy do szpitala. Tam wykonano prześwietlenie nóżki, które nic nie wykazało, wiec lekarz zalecił USG jamy brzusznej. USG robiły dwie lekarki, które nie zauważyły guza, który już wtedy miał 5 cm… Wypuszczono nas do domu. Następnego dnia nóżka przestała boleć i wszystko wróciło do normy. Jenak kolejnej nocy Eleonorka obudziła się z silnym bólem, pokazywała nam, że boli ją całe ciało, zrobiła się sztywna. Po kilku minutach ból przeszedł, a w szpitalu powiedziano nam, że naszej córeczce nic nie dolega. W ciągu kolejnych dwóch tygodni objawy się nasiliły. Eleonorka kolejny raz zaczęła kuleć. Moje serce pękało… Jeździliśmy do szpitala, jednak nikt nie chciał nam pomóc. W ciągu 19 dni SOR odwiedziliśmy 14 razy! - wspominają początki choroby rodzice Eleonorki Marta i Arminas.