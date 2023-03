10 najważniejszych informacji o bonie turystycznym. Możesz go pobrać z ZUS i zapłać nim za majówkę lub wakacje 2023

Kto może pobrać bon turystyczny w 2023 roku?

Prawdą jest, że z Platformy Usług Elektronicznych ZUS można pobrać bon turystyczny. Termin mija 31 marca 2023. Jednak nie jest to nowa edycja bonu, a finisz tej dotychczasowej, uruchomionej w 2020 roku. Bon mogą więc pobrać więc tylko Ci, którzy jeszcze ich nie wygenerowali. Warto wiedzieć, że bon turystyczny przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie lub nabyli do niego prawo w okresie 19 lipca 2020 - 31 grudnia 2021.

Poznaj z galerii najważniejsze informacje dotyczące bonu turystycznego w 2023